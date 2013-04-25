Заказ 322, курсовая по психологии менеджмента

$50
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Закрыт3 заявки125 просмотров

Требуется написать курсовую работу по психологии менеджмента на тему: "Программа психологического консультирования руководителей по урегулированию конфликтов в организации".

Срок по договоренности.

Подробности в личном сообщении.

12 лет назад
GoodDiplom
Юлия 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад
$65
1 день
Работа была мною выполнена в полном объеме по ТЗ, я получил от заказчика не 2000 а 4000, но все висят в переводе. Работать с заказчиком можно. Требователен к оформлению. Должен ему 3000 вернуть.

Заявки фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад