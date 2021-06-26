Биографии американских персон

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт7 заявок562 просмотра

На сайте globalny.biz нужно написать и разместить биографии на АНГЛийском 5 персон:

1. Bill de BLASIO - 20 тыс

2. MNUCHIN Steven - 20 тыс

3. YELLEN Janet - 20 тыс

4. MCCONNELL Mitch - 20 тыс

5. Jack Ma - 10 тыс

Итого: 90 тыс символов

Уникальность > 80%. Можно рерайт википедии или других источников. Пример готовой: https://globalny.biz/person/id/225

Необходимо правильно оформить:

- сопроводить на каждые 1500 симв текста - 1 тематическое изображение;

- на каждые 3000 текста - 1 "цитата";

- 1 тематическое видео с ютуба;

- заполнить социальные сети персоны;

- подобрать 2 фотографии (большая

4 года назад
dkazankov
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