Требуется выполнить рерайтинг объемом около 25 тысяч символов. Необходимо переписать каждый абзац 5 раз, используя другие слова. Рерайт должен быть структурным. Срок выполнения - сегодня, по мере готовности отправлять результаты. Оплата производится по факту выполненной работы.