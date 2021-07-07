Рерайт объемом ~25к

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен2 заявки636 просмотров

Нужен рерайт каждого абзаца в задании по 5 раз. Рерайт структурный, т.е. переписать другими словами каждый абзац 5 раз. Сделать нужно сегодня. По мере написания скидываете готовые варианты. Оплата по факту.

4 года назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
36 минут назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Получил в итоге хороший текст, даже правок не потребовалось. Буду обращаться
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
36 минут назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт (пересказ) текстов про шоубиз

    $100

    Ищем специалиста для рерайта нескольких текстов о шоубизе. Оплата составляет 25 рублей за 1000 знаков. Знание звездной жизни и подписка на Инстаграм знаменитостей приветствуются.

    Рерайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Необходимо выполнить рерайт экономического текста с требованием уникальности близкой к 100%. Имеющийся опыт в экономике обязателен, так как важна глубокая проработка содержания, а не бездумное переписывание. Ожидается качественный и осмысленный подход к задаче.

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайт 2 новостей

    $8

    Требуется выполнить рерайт двух новостей с сайтов ТАСС. Необходима уникальность текста более 80%. Оплата составляет 8 долларов за весь проект. Работа должна быть выполнена качественно и быстро.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Биографии американских персон

    $100

    Требуется написать и разместить биографии пяти известных американских персон: Джо Байдена, Илона Маска, Эндрю Куомо, Джерома Пауэлла и Джеффа Безоса. Объем текста составляет 80 тыс. символов с уникальностью более 80%. Необходимо оформить каждую биографию с тематическими изображениями, цитатами, видео и данными социальных сетей.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен рерайт 25 описаний сериалов по 1000 зн. (работаю и с новичками)

    $7

    Требуется рерайт 25 описаний сериалов объемом по 1000 знаков. Оплата составляет 15-20 рублей за 1000 знаков без пробелов. Рассматриваются кандидаты разного уровня, включая новичков. Важны грамотность, уровень владения русским языком и ответственность. Список описаний будет предоставлен.

    Рерайтинг67 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста 95000 символов с 29% до 61% по антиплагиат ВУЗ

    Требуется рерайт текста объемом 95000 символов с улучшением показателей антиплагиата с 29% до 61%. В наличии текст работы и отчет о текущем антиплагиате. Срок выполнения - до 26.06.2021, 8 утра по Мск.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно выполнить рерайт 65 статей на тему безопасности

    Требуется выполнить рерайт 65 статей на темы национальной, транспортной, информационной и экономической безопасности. Каждая статья объемом 2,5-10 тыс. знаков. Уникальность текстов должна составлять 95% и выше. Указать примерный срок выполнения, стоимость за 1 тыс. знаков, объем работы в сутки и время доступности.

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста по охране труда

    $5

    Требуется полностью переписать текст по охране труда объемом 7 страниц, сохраняя оригинальный смысл. Необходимо использовать собственные слова для создания нового уникального текста.

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад