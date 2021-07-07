Ищем специалиста для рерайта нескольких текстов о шоубизе. Оплата составляет 25 рублей за 1000 знаков. Знание звездной жизни и подписка на Инстаграм знаменитостей приветствуются.
Рерайт объемом ~25к
Нужен рерайт каждого абзаца в задании по 5 раз. Рерайт структурный, т.е. переписать другими словами каждый абзац 5 раз. Сделать нужно сегодня. По мере написания скидываете готовые варианты. Оплата по факту.
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