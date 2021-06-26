Рерайт (пересказ) текстов про шоубиз

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт29 заявок1267 просмотров

Кто в курсе звездной жизни, кто подписан на Инстаграм знаменитостей - нужен рерайт нескольких текстов про шоубиз. Оплата 25 рублей за тысячу знаков на карту Прибатбанка или Сбербанка.

4 года назад
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