Требуется выполнить рерайт двух новостей с сайтов ТАСС. Необходима уникальность текста более 80%. Оплата составляет 8 долларов за весь проект. Работа должна быть выполнена качественно и быстро.
Рерайт текста
Требуется сделать рерайт экономического текста. Уникальность - близко к 100%.
Важен опыт в экономике, т.к. не должно быть бездумного переписывания текста.
Заявки фрилансеров
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