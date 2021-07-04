Рерайт информационных и развлекательных статей

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Добрый день! Требуется для развлекательного веб-сайт на постоянную и удаленную работу рерайтер. Интересные тематики, объем текста одной статьи: 1500 - 2000 знаков. Требуется опыт на движке Wordpress.

Для начало количества рерайт не менее трех статей в день.

Оплата: 60 рублей за 1000 знаков без пробелов. Всреднем наш редактор

получает 11.000 рублей в месяц. Возможно полная и частичная занятость.

WordPress
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denismicccp
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