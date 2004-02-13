Добрый день, необходимо переписать имеющеюся статью про ветеринарный УЗИ аппарат, есть технические термины, и если опыта у вас рерайтинга и копирайтинга с оборудованием не было - не тратьте свое время. Ваши цены за ...
Написание кратких и содержательных текстов
Нужен человек для написания текста в строго ограниченном количестве символов.
Желательно девушка (женская одежда)
Под определенное слово нужно писать краткое содержательное предложение или несколько
Ответственность, пунктуальность и грамотность
Ваше предложения оставляйте ниже.
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