Добрый день. Нужно много статей написать рерайтить текстов из описания фильма в Кинопоиске ежедневно нужно будет по 10 или 15 статей по 1000 знаков оплата будет за 1к знаков 15 рублейУникальность от 90%ключи в тексте не нужны и ...
9 Статей на сайт по уголь и угольный брикеты
Добрый день! Требуется написать 9 статейпо теме уголь, описать его виды, сравнить с брикетами. Размер статей от 5000 до
15000 зпбЕсли меня устроит подача и информативность Ваших статей, то вдальнейшем буду заказывать у вас статьи по этой теме довольно долго. Оплачиваю так как Вам удобно, хоть каждый день, по началу, вдальнейшем раз в неделю. Указывайте стоимостьза 1000зпбТребования прилагаю в файле.
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