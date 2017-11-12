Требуется рерайт, тематика "кредиты и финансы"

Ищу рерайтера с ответственным подходом к работе и опытом. Нужен рерайт текстов тематики "кредиты и финансы". SEO желательно, но не обязательно. Уникальность проверяем по content-watch не менее 100, по адвгего не менее 95/60.

Объем +-7000. Приступить как можно быстрее. Готов на предоплату. Бюджет 500-600р. Оставляйте заявки. Спасибо.