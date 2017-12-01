Написание технических статей (производство)

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен4 заявки206 просмотров

Требуется написание 6 статей на производственную тематику.

Тема: производство высоковольтного и низковольтного оборудования - описания оборудования и характеристик

Использование ключевых слов и соблюдение правил по ТЗ обязательно

Оплата на карту, сбербанк, вебмани, киви

Цена: 70 рублей за 1000 символов без пробелов

Написание статей
8 лет назад
Wizardo
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zykovsergej63
Сергей 
62 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень хороший технический копирайтер. Рекомендую!
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Приятное общение.

Заявки фрилансеров

zykovsergej63
Сергей 
62 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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