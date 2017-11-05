Добрый день. Нужно много статей написать рерайтить текстов из описания фильма в Кинопоиске ежедневно нужно будет по 10 или 15 статей по 1000 знаков оплата будет за 1к знаков 15 рублейУникальность от 90%ключи в тексте не нужны и ...
Рерайтинг
Требуется рерайтинг описаний товаров. Товаров много. Уникальность 75%. Объем одного описания 1000-1500 знаков.(пробелы не считаем). Цена за одно описание 35 р.
Заявки фрилансеров
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