Переписать статью про ветеринарное оборудование(есть тех. термины !)

Добрый день,

необходимо переписать имеющеюся статью про ветеринарный УЗИ аппарат, есть технические термины, и если опыта у вас рерайтинга и копирайтинга с оборудованием не было - не тратьте свое время.

Ваши цены за 1 тыс. знаков и всю статью в 7300 символов , напишите в комментарии к заявке.