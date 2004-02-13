Рерайт 6 текстов для логистической компании

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Закрыт7 заявок172 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать текста для 6 разделов сайта транспортно-логистической компании с учетом заданных ключевых слов.

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1J9-pUa6HGmp6uROpefrLRK_dBU_AUgSjolCW3fl5KIM/edit?usp=sharing

Желателен опыт написания текстов подобной тематики. В заявке просьба указывать стоимость за весь проект и срок выполнения.

Спасибо!

8 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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