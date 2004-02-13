Немного поправить текст после программной обработки

Здравствуйте!

Нужно прогнать пачку текстов через синонимайзер. Просмотреть глазами, вернуть основные ключевые фразы (этот момент объясню подробнее), выбрать другие синонимы из списка или вернуть слова-оригиналы, чтобы текст обладал минимальной читабельностью. Потом в редакторе согласовать окончания и удалить лишние слова. И проверить уникальность сервисом.

Размер текстов, в среднем 2к-2.5к символов, есть меньше, есть немного больше.

Количество: около 150-200.

У меня на 1 текст уходит 5-10 минут.

Уникальность: от 50-60% по текст.ру

На выходе тексты должны быть читабельны по минимуму, но что-то дописывать не нужно (а удалять можно).

Указывайте, пожалуйста ориентировочно цену за 1 текст или свою почасовую ставку. Заинтересовавшим отправлю подробную инструкцию и пример обработки. Обсудим конечную цену и детали работы.

Постоплата. Или поэтапно.

Спасибо!