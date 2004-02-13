Немного поправить текст после программной обработки

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт15 заявок306 просмотров

Здравствуйте!

Нужно прогнать пачку текстов через синонимайзер. Просмотреть глазами, вернуть основные ключевые фразы (этот момент объясню подробнее), выбрать другие синонимы из списка или вернуть слова-оригиналы, чтобы текст обладал минимальной читабельностью. Потом в редакторе согласовать окончания и удалить лишние слова. И проверить уникальность сервисом.

Размер текстов, в среднем 2к-2.5к символов, есть меньше, есть немного больше.

Количество: около 150-200.

У меня на 1 текст уходит 5-10 минут.

Уникальность: от 50-60% по текст.ру

На выходе тексты должны быть читабельны по минимуму, но что-то дописывать не нужно (а удалять можно).

Указывайте, пожалуйста ориентировочно цену за 1 текст или свою почасовую ставку. Заинтересовавшим отправлю подробную инструкцию и пример обработки. Обсудим конечную цену и детали работы.

Постоплата. Или поэтапно.

Спасибо!

8 лет назад
tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переписать статью про ветеринарное оборудование(есть тех. термины !)

    Добрый день, необходимо переписать имеющеюся статью про ветеринарный УЗИ аппарат, есть технические термины, и если опыта у вас рерайтинга и копирайтинга с оборудованием не было - не тратьте свое время. Ваши цены за ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтер для описаний к фильмам

    Добрый день. Нужно много статей написать рерайтить текстов из описания фильма в Кинопоиске ежедневно нужно будет по 10 или 15 статей по 1000 знаков оплата будет за 1к знаков 15 рублейУникальность от 90%ключи в тексте не нужны и ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт/Рерайт

    Срочно! Требуется копирайт/рерайт мед.тематики. Уникальность от 95%, тошнота + тошнота по слову, строго по тз с планом статьи. цена 45-55р Только для опытных копирайтеров

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 7 Статей на сайт по теме труб

    Добрый день! Требуется написать 7 статейпо теме задвижки, вентили запорная арматура. Размер статей от 7000 до 13000 зпб. Если меня устроит подача и информативность Ваших статей, то буду дозаказ. Оплачиваю так как Вам удобно, хоть каждый ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 9 Статей на сайт по уголь и угольный брикеты

    Добрый день! Требуется написать 9 статейпо теме уголь, описать его виды, сравнить с брикетами. Размер статей от 5000 до 15000 зпбЕсли меня устроит подача и информативность Ваших статей, то вдальнейшем буду заказывать у вас статьи ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется рерайт, тематика "кредиты и финансы"

    $10

    Ищу рерайтера с ответственным подходом к работе и опытом. Нужен рерайт текстов тематики  "кредиты и финансы".  SEO желательно, но не обязательно.  Уникальность проверяем по content-watch не менее 100, по адвгего не менее 95/60. Объем ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт статьи.

    $2

    Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова. Оплата 40 руб. за 1000 знаков.

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтинг

    Требуется рерайтинг описаний товаров. Товаров много. Уникальность 75%. Объем одного описания 1000-1500 знаков.(пробелы не считаем). Цена за одно описание 35 р.

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание технических статей (производство)

    $34

    Требуется написание 6 статей на производственную тематику. Тема: производство высоковольтного и низковольтного оборудования - описания оборудования и характеристик Использование ключевых слов и соблюдение правил по ТЗ обязательно ...

    Написание статей
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад