Рерайт описаний интим товаров

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Завершен8 заявок184 просмотра

Привет всем, ищу исполнителя на рерайт описаний интим товаров, оплата 40руб за 1к знаков б.п.

8 лет назад
Bloodlight
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nastysya
39 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$2
2 дня
Отличный исполнитель, полученные текста очень нравятся, буду и дальше сотрудничать с Натальей.
Отличный заказчик! Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

nastysya
39 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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