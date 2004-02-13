Написать текст на тематику криптовалют

Добрый день, необходимо написать текст на криптовалютную тематику, например "что такое майнинг".

Человек должен разбираться в теме криптовалют, техническое задание структурировано по разделам, вышлю в личку при запросе.

Объём текста от 11000 до 14000 символов, уникальностьсть по текст.ру не менее 85%.

Оплата от 80 до 100 рублей за 1000 символов, в зависимости от вашей квалификации.

Интересуют только авторы с портфолио на данную тему и с желанием и навыком глубоко разбираться в вопросе.