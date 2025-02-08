Рерайт на тему бизнеса

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Закрыт15 заявок102 просмотра

Требуется рерайт на тему бизнеса.

Интересуют небольшие статьи на темы: организация бизнес процесса, работа в коллективе, работа руководителя, лайф хаки для бизнеса, психология в бизнесе, бизнес идеи и т.п.

НЕДОРОГО!

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