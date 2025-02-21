Необходимо выполнить рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Общий объем работы составляет 101699 символов без пробелов. Ожидается качественное переписывание с сохранением смысловой нагрузки.
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Объем работы 101699 символов без пробелов
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