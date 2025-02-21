Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

$463
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка10 просмотров

Рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Объем работы 101699 символов без пробелов

Рерайт текстов
3 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 месяца назад
$463
5 дней
Escrow
Мы доволены результатом, тексты соответствуют всем требованиям и ожиданиям
Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 месяца назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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