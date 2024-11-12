Рерайт. Онлайн игры. Gaming. Слоты и т.д.

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Закрыт17 заявок87 просмотров

Английский язык. Нужен рерайт по тематике онлайн игры. Желательно рерайтер-геймер, который будет знать геймерский жаргон и термины. Цена - определяющий фактор. Работы достаточно будет.

Рерайт текстов
6 месяцев назад
medrom4
37 лет
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Заявки фрилансеров

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