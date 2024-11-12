Задание по генерации текста с использованием технологий AI. Основное внимание уделяется рерайтингу и точной обработке текста для обеспечения качества и актуальности.
Рерайт. Онлайн игры. Gaming. Слоты и т.д.
Английский язык. Нужен рерайт по тематике онлайн игры. Желательно рерайтер-геймер, который будет знать геймерский жаргон и термины. Цена - определяющий фактор. Работы достаточно будет.
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