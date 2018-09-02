в аттаче список нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье) нужно чтобы 1 чел это ...
Рерайт статей разнообразной тематики
Нужен рерайтер, который сможет выполнить свою работу быстро и в довольно большом объеме.
Тематики самые разные, поэтому не важно ваше знание, а вот хорошее знание русского языка - обязательно. Еще, желательно иметь опыт, но, в принципе, если вы мне понравитесь и зарекомендуете себя, как человека понимающего и знающего, что от него нужно - могу взять без опыта.
Все статьи объемом не более 2, 5 тыс. знаков, где-то есть совсем короткие. Всего статей около 400 штук.
Работы , как понимаете, довольно много, нужно делать ее быстро и оперативно.
Цену назначайте сами, а я уже посмотрю, у кого будет приемлемая.
Выбранный исполнитель
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