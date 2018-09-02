Рерайт статей разнообразной тематики

Нужен рерайтер, который сможет выполнить свою работу быстро и в довольно большом объеме.

Тематики самые разные, поэтому не важно ваше знание, а вот хорошее знание русского языка - обязательно. Еще, желательно иметь опыт, но, в принципе, если вы мне понравитесь и зарекомендуете себя, как человека понимающего и знающего, что от него нужно - могу взять без опыта.

Все статьи объемом не более 2, 5 тыс. знаков, где-то есть совсем короткие. Всего статей около 400 штук.

Работы , как понимаете, довольно много, нужно делать ее быстро и оперативно.

Цену назначайте сами, а я уже посмотрю, у кого будет приемлемая.