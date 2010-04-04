Coffee-shop

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен28 заявок362 просмотра

Разработать инет магазин по продаже кофейной продукции. Срок и цена.

15 лет назад
MrAvatar
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

forest-group
Ольга 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$350
5 дней
Команда forest.group отрисовала лого в краткие сроки и продемонстрировала не один вариант. Дала консультацию в управлении сайтом, что очень помогло мне самостоятельно им управлять. спасибо большое, буду обращаться и в следующий раз
Очень довольны сотрудничеством

Заявки фрилансеров

forest-group
Ольга 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад