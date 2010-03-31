ИМ электронных книг

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка331 просмотр

Старт-ап ИМ электронных книг (файлов, а не читалок).

Основа проекта - продажа доступа к файлам с DRM по подписке.

Управление DRM - через вэб интерфейс сервера лицензий (есть подробная дока)

Проект состоит из трех этапов

1 Этап. На сайте список книг для выбора в подписку + своя книжная полка (типа виш-листа)+ доп сервисы бэк-офиса по управлению лицензиями.

Все продажи в офлайне.

2 Этап -Этап 1 + часть платежек базовых

3 Этап Розница - там много чего будет, но пока не до конца есть видение.

Интересует калькуляция и сроки Этапов 1 и 2 (c прицелом на Этап 3). Есть ТЗ с экранами и логикой.

Платформа php+MySQL + хороший развитый движок с русской мордой - рассматриваю ubercart, magento, vm; может что-то еще.

ТЗ и доки по запросу.

зы магенту энтерпрайз на 11k usd покупать не готов.

MagentoMySQLPHP
15 лет назад
pva1967
58 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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