Нужно сделать портал, поисковик, FAQ, группа пользователей что-то типа компаса, форма регистрации, тизерная сеть.
ИМ электронных книг
Старт-ап ИМ электронных книг (файлов, а не читалок).
Основа проекта - продажа доступа к файлам с DRM по подписке.
Управление DRM - через вэб интерфейс сервера лицензий (есть подробная дока)
Проект состоит из трех этапов
1 Этап. На сайте список книг для выбора в подписку + своя книжная полка (типа виш-листа)+ доп сервисы бэк-офиса по управлению лицензиями.
Все продажи в офлайне.
2 Этап -Этап 1 + часть платежек базовых
3 Этап Розница - там много чего будет, но пока не до конца есть видение.
Интересует калькуляция и сроки Этапов 1 и 2 (c прицелом на Этап 3). Есть ТЗ с экранами и логикой.
Платформа php+MySQL + хороший развитый движок с русской мордой - рассматриваю ubercart, magento, vm; может что-то еще.
ТЗ и доки по запросу.
зы магенту энтерпрайз на 11k usd покупать не готов.
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