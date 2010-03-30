Сайт сообщества

Требуется создать сайт для игрового сообщества . Простой шаблонный дизайн желательно с тематикой близкой к турнирам по он-лайн играм... содержане сайта простое- вход для участника и организатора по логину и паролю , плюс возможность организовать на сайте турнирную таблицу (типа шахматки) и общий рейтинг клуба по результатам турниров. ТЗ ориентировочное-можно и попроще. После окончания работы и закрытия сделки возможно продолжение сотрудничества над этим же сайтом но с расширенным ТЗ. Срок исполнения - 5 дней. Предложения без сроков цены не рассматриваю