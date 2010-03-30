Сайт на Друпал. Срок 14 дней Т3 в личку. В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Сайт хостинга изображений
Необходимо создать аналог (не копию) сайта fastpic.ru (Существующей в сети)
используйте любую CMS
главное требование - устойчивость к большим нагрузкам
будет показов изображений до 1 ляма в сутки - это минимум
стоять проэкт будет на VDS (только он и больше ничего)
1) используем скрипт хостинг картинок от scriptiki.ru
2) модуль управления рекламой
минимум
Создавать и удалять рекламные места на сайте;
Добавлять, удалять и редактировать баннеры и тизеры в каждом рекламном блоке;
Оценивать эффективность рекламы с помощью удобных средств статистики.
Привычный интерфейс и возможности, присущие современным баннерным сетям;
Поддерживаются баннеры любых типоразмеров, форматов GIF, JPG, FLASH;
Управление рекламными кампаниями;
Общая и заказная статистика для рекламодателей;
Регулирование отображения рекламы согласно данных персонализации.
Определять в дизайне сайта области размещения рекламы;
Продажа рекламы на сайте
3) партнерская программа
оплата только за уники (с уникальных ипаков)
примерные требования
админская часть
оповещение о пользователе достигшем установленного количество показов
регуликовать сумму выплаты
регулировать за какое кол-во показов платить и сумму оплаты
на каждый день отдельная папка для изображений
возможность настраивать сроки удаления Изображения, которые не просматривались долгое время для зарегестрированных и не зарегестрированных
пользователей
пользователи
регистрация
подтверждение через мыло
видеть количество показов
4) все должно быть просто в упровлении
и интуитивно понятно
5) если что то по вашему мнению забыл указать
для нормально функционирования проэкта
то обсудим
6) Система оплаты:
Желательно по безопасной сделке на этом – похожих сервисах.
7) Система работы:
Людей со слоганами типа “ наша студия сделает все работаем по предоплате, мы самые лучшие” Просьба не беспокоить – не тратьте моё время.
Просьба указывать сроки, а также ссылки на ваши проекты.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с исполнителем (гарантируем занятость и хороший заработок – не голословно) в последующих проектах.
Заявки фрилансеров
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