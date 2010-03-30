Сайт хостинга изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок150 просмотров

Необходимо создать аналог (не копию) сайта fastpic.ru (Существующей в сети)

используйте любую CMS

главное требование - устойчивость к большим нагрузкам

будет показов изображений до 1 ляма в сутки - это минимум

стоять проэкт будет на VDS (только он и больше ничего)

1) используем скрипт хостинг картинок от scriptiki.ru

2) модуль управления рекламой

минимум

Создавать и удалять рекламные места на сайте;

Добавлять, удалять и редактировать баннеры и тизеры в каждом рекламном блоке;

Оценивать эффективность рекламы с помощью удобных средств статистики.

Привычный интерфейс и возможности, присущие современным баннерным сетям;

Поддерживаются баннеры любых типоразмеров, форматов GIF, JPG, FLASH;

Управление рекламными кампаниями;

Общая и заказная статистика для рекламодателей;

Регулирование отображения рекламы согласно данных персонализации.

Определять в дизайне сайта области размещения рекламы;

Продажа рекламы на сайте

3) партнерская программа

оплата только за уники (с уникальных ипаков)

примерные требования

админская часть

оповещение о пользователе достигшем установленного количество показов

регуликовать сумму выплаты

регулировать за какое кол-во показов платить и сумму оплаты

на каждый день отдельная папка для изображений

возможность настраивать сроки удаления Изображения, которые не просматривались долгое время для зарегестрированных и не зарегестрированных

пользователей

пользователи

регистрация

подтверждение через мыло

видеть количество показов

4) все должно быть просто в упровлении

и интуитивно понятно

5) если что то по вашему мнению забыл указать

для нормально функционирования проэкта

то обсудим

6) Система оплаты:

Желательно по безопасной сделке на этом – похожих сервисах.

7) Система работы:

Людей со слоганами типа “ наша студия сделает все работаем по предоплате, мы самые лучшие” Просьба не беспокоить – не тратьте моё время.

Просьба указывать сроки, а также ссылки на ваши проекты.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с исполнителем (гарантируем занятость и хороший заработок – не голословно) в последующих проектах.

15 лет назад
fin123
Садов 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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