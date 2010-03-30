Сайт на Друпал. Срок 14 дней Т3 в личку. В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Требуется создание сайта - каталога.
Основные возможности:
1. Выбор города с привязкой к Яндекс или Гугл картам.
2. Добавление категорий и материала модератором сайта.
Детали при переписке.
С вашей стороны желательно показать готовые работы по созданию каталогов.
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