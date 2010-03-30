Требуется создание сайта - каталога.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок216 просмотров

Основные возможности:

1. Выбор города с привязкой к Яндекс или Гугл картам.

2. Добавление категорий и материала модератором сайта.

Детали при переписке.

С вашей стороны желательно показать готовые работы по созданию каталогов.

15 лет назад
ArtNo
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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