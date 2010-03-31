Нужен сайт. Все графические материалы есть. Нужно сделать дизайн и либо взять движок какой - нибудь либо написать под данное решение. Пишите.
Сайт для компьютерной фирмы
Целью является представление фирмы в Интернете: информация о фирме, о продаваемой продукции и оказываемых услуг, сопроводительные графические рисунки, юридический адрес, почтовый адрес, схема проезда, контактная информация, банковские реквизиты,опросник.
Сайт должен способствовать доведению информации о нашей организации до потенциальных клиентов, пользующихся Интернетом.
Требования:
1. Дизайн (2-3 варианта).
2.Возможность прикреплять фото на любых страницах.
3.Наличие форума.
4.Удобная админка.
5.Необходимые вкладки:О Нас,Товары и услуги,Наши партнеры (где будут фотографии сертификатов и ссылки на сайты вендоров),Вопросы и ответы (FAQ),Форум,Контакты,обратная связь.
Впоследствии нужен будет переход с сайта в интернет магазин и создание закрытого раздела.
6.Необходимо наличие счетчика посещений.
Имеется шаблон Shop Script Prеmium(официально купленная).Может быть имеет смысл сразу прицепить его к сайту???Жду Ваши предложения.
По цене не знаю.Предлагайте .Обсудим..
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