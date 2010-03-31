Сайт для компьютерной фирмы

Целью является представление фирмы в Интернете: информация о фирме, о продаваемой продукции и оказываемых услуг, сопроводительные графические рисунки, юридический адрес, почтовый адрес, схема проезда, контактная информация, банковские реквизиты,опросник.

Сайт должен способствовать доведению информации о нашей организации до потенциальных клиентов, пользующихся Интернетом.

Требования:

1. Дизайн (2-3 варианта).

2.Возможность прикреплять фото на любых страницах.

3.Наличие форума.

4.Удобная админка.

5.Необходимые вкладки:О Нас,Товары и услуги,Наши партнеры (где будут фотографии сертификатов и ссылки на сайты вендоров),Вопросы и ответы (FAQ),Форум,Контакты,обратная связь.

Впоследствии нужен будет переход с сайта в интернет магазин и создание закрытого раздела.

6.Необходимо наличие счетчика посещений.

Имеется шаблон Shop Script Prеmium(официально купленная).Может быть имеет смысл сразу прицепить его к сайту???Жду Ваши предложения.

По цене не знаю.Предлагайте .Обсудим..