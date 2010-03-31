Сайт под ключ

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Закрыт2 заявки209 просмотров

Доброе утро.

Необходимо сделать сайт который будет приносить прибыль.

От Вас требуется идея от меня оплата.

Прошу Вас писать свои идеи, структура сайта и о чем он будет, а также прошу Вас указывать свои сроки и суммы.

Предоплата людям строго от 10 отзывов и не менее полугода на сайте.

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней
Человек заказал сайт афиши, договорились что я начинаю делать а уж потом он оплатит но как только я сделал 20% работы человек пропал, на сообщения не отвечал (хотя был в сети). Так что, без предоплаты не работайте

Заявки фрилансеров

weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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