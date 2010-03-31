Сайт под ключ

Доброе утро.

Необходимо сделать сайт который будет приносить прибыль.

От Вас требуется идея от меня оплата.

Прошу Вас писать свои идеи, структура сайта и о чем он будет, а также прошу Вас указывать свои сроки и суммы.

Предоплата людям строго от 10 отзывов и не менее полугода на сайте.