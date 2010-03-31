Старт-ап ИМ электронных книг (файлов, а не читалок). Основа проекта - продажа доступа к файлам с DRM по подписке. Управление DRM - через вэб интерфейс сервера лицензий (есть подробная дока) Проект ...
Сайт под ключ
Доброе утро.
Необходимо сделать сайт который будет приносить прибыль.
От Вас требуется идея от меня оплата.
Прошу Вас писать свои идеи, структура сайта и о чем он будет, а также прошу Вас указывать свои сроки и суммы.
Предоплата людям строго от 10 отзывов и не менее полугода на сайте.
Выбранный исполнитель
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