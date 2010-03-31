Целью является представление фирмы в Интернете: информация о фирме, о продаваемой продукции и оказываемых услуг, сопроводительные графические рисунки, юридический адрес, почтовый адрес, схема проезда, контактная информация, банковские реквизиты,опросник. Сайт должен ...
Создание доски объявлений под ключ.
Необходимо создание региональной доски объявлений "под ключ" с несложным дизайном.
Подробное ТЗ прилагается.
Большая просьба сразу указывать стоимость Ваших работ.
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