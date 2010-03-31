Сделать сайт для продажи мужской бижутерии!

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Закрыт24 заявки314 просмотров

Необходимо сделать продающий сайт для мужской бижутерии по типу http://mojos.ru Сделать необходимо аналог, а не копию!

Желательно использовать самую простую CMS, подходящую под данные условия.

Например, Joomla

Подробное ТЗ во вложении!

Жду предложений по срокам и стоимости!

Joomla
15 лет назад
alhimik83
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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