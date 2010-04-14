Сайт с самописным движком по презентации на PHP

Срочно нужно сделать сайт по презентации с самодельным движком

Должно быть меню, около 7-11 пунктов.

Срок сегодня.

Пишите предложения по срокам и стоимости, готов обсуждать варианты, если есть - оставляйте скайп, чтобы я мог быстрее с вами связаться

В презентации 11 страниц