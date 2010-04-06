Сайт под ключ

$260
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Завершен10 заявок235 просмотров

Интернет-магазин мультимедиа продукции под ключ

15 лет назад
alextom
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$260
5 дней
Сделал работу качественно всем доволен. Всем рекомендую
Нормально ставить задания. В общении супер. По замечаниях четко все сказал. Оплату совершил без проблем. Продолжаем сотрудничать. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад