Детский сайт. Drupal 7

Детский сайт ( сайт посещают родители оставляют e-mail, по их адресам рассылаются детские рассказы, сказки, истории и др.) Страниц пока одна, она же главная.

1. На сайте присутствует подписка на рассылку новостей и другого материала ( будет отправляться Word файл)

основные поля – e-mail + два дополнительных e-mail (необязательных к заполнению) ниже поле «галочка» огласен на использование e-mail для данной рассылки «Подписаться» «Отписаться»

выпадает доп. окно с дополнительными полями (не обязательные к заполнению)

надпись «Займет несколько секунд, но…Вы получите возможность…. Вы конечно можете не заполнять…»

- Страна

- Город

- Ваше имя

- Ваша фамилия

- Кто вы? поле «галочка» - Мама, Папа, Дедушка, Бабушка, др. (поле текст)

Ваши дети:

- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)

- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)

- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)

Поле текст доп.сведения ( Вы можете оставить комментарий, пожелания и др.)

«Сохранить» или «Закрыть не заполняя»

Все это должно сохраняться в базу, c возможностью выгружать в Excel и обратно

2. На сервере лежит 5 Word файлов к примеру Monday.doc Tuesday.doc Wednesday.doc Thursday.doc. Friday.doc), с разными именами. Они должны в автоматическом режиме отправляться каждый будний день, определенный файл в определенный день недели ( к примеру в Пн. - Monday.doc, во Вт. Tuesday.doc, в Ср. Wednesday.doc, в Чт. Thursday.doc, в Пт. Friday.doc) ну к примеру в 0 часов 30 мин. По e-mail из нашей базы.

3. Обратная связь

Я, Имя (поле текст), хочу Вам отправить «Выпадающее меню (поздравление с днем рождения и др., анекдот, гороскоп, историю, рассказ, др. (весь перечень редактируется - добавляется и удаляется адм. сайта) (поле текст), прикрепить файл

«Отправить»

По этой информации тоже ведется отдельная база: дата, когда отправлено, с какого e-mail, в какой раздел, и сам текст сообщения.

4. Дизайн сайта делать не надо, будет использоваться готовая тема.

Частично всего этого есть начальный исходный материал (можем предоставить), возможно сделать на этой основе. Наработки в виде блога, такая себе тестовая версия www.dety.com.ua

в заявке указывайте стоимость и сроки.