Детский сайт. Drupal 7

Сделать Сайт согласно ТЗ Вот прототип сайта: http://velerbu33.ip64.net можно там и делать сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детский сайт ( сайт посещают родители оставляют e-mail, по их адресам рассылаются детские рассказы, сказки, истории и др.) Страниц пока одна, она же главная.
1. На сайте присутствует подписка на рассылку новостей и другого материала ( будет отправляться Word файл)
основные поля – e-mail + два дополнительных e-mail (необязательных к заполнению) ниже поле «галочка» огласен на использование e-mail для данной рассылки «Подписаться» «Отписаться»
выпадает доп. окно с дополнительными полями (не обязательные к заполнению)
надпись «Займет несколько секунд, но…Вы получите возможность…. Вы конечно можете не заполнять…»
- Страна
- Город
- Ваше имя
- Ваша фамилия
- Кто вы? поле «галочка» - Мама, Папа, Дедушка, Бабушка, др. (поле текст)
Ваши дети:
- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)
- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)
- Имя (поле текст) мальчик\девочка дата рождения, чем увлекается (поле текст)
Поле текст доп.сведения ( Вы можете оставить комментарий, пожелания и др.)
«Сохранить» или «Закрыть не заполняя»
Все это должно сохраняться в базу, c возможностью выгружать в Excel и обратно
2. На сервере лежит 5 Word файлов к примеру Monday.doc Tuesday.doc Wednesday.doc Thursday.doc. Friday.doc), с разными именами. Они должны в автоматическом режиме отправляться каждый будний день, определенный файл в определенный день недели ( к примеру в Пн. - Monday.doc, во Вт. Tuesday.doc, в Ср. Wednesday.doc, в Чт. Thursday.doc, в Пт. Friday.doc) ну к примеру в 0 часов 30 мин. По e-mail из нашей базы.
3. Обратная связь
Я, Имя (поле текст), хочу Вам отправить «Выпадающее меню (поздравление с днем рождения и др., анекдот, гороскоп, историю, рассказ, др. (весь перечень редактируется - добавляется и удаляется адм. сайта) (поле текст), прикрепить файл
«Отправить»
По этой информации тоже ведется отдельная база: дата, когда отправлено, с какого e-mail, в какой раздел, и сам текст сообщения.
4. Дизайн сайта делать не надо, будет использоваться готовая тема.
Частично всего этого есть начальный исходный материал (можем предоставить), возможно сделать на этой основе. Наработки в виде блога, такая себе тестовая версия www.dety.com.ua
в заявке указывайте стоимость и сроки.
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