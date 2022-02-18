Навигация в виде земного шара

Создать web-приложение представительского сайта(ювелирная тематика), с fronded, blacken, база данных .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать навигацию на сайте в виде земного шара. У каждой страны будут
кликабельные элементы, при взаимодействии с которыми пользователь будет переходить
на сайт посвященный этой стране. Как пример сайт - earth.google.com и сайт https://2050.earth/
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