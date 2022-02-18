Навигация в виде земного шара

Необходимо сделать навигацию на сайте в виде земного шара. У каждой страны будут

кликабельные элементы, при взаимодействии с которыми пользователь будет переходить

на сайт посвященный этой стране. Как пример сайт - earth.google.com и сайт https://2050.earth/