Одностраничный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок160 просмотров
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Сделать одностраничный сайт: красивая презентабельная страница с графикой и текстом и на ней кнопка с переходом на другой сайт. Цена?

10 лет назад
grabos
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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