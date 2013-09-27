В короткий срок требуется создать одностраничник, тема спортивное питание! WEIDER производитель спортивного питания.Так же если работа понравиться, нужно будет сделать еще и с другими производителями-Olimp Nutrition, Dymatize Nutrition, Muscletech…
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать одностраничный сайт: красивая презентабельная страница с графикой и текстом и на ней кнопка с переходом на другой сайт. Цена?
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