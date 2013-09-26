Сайт недвижимости

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок452 просмотра
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Надо сделать сайт форекложурных листингов. Зачатки лейаутов и описание в приколотых файлах. Вы можете посмотреть пример такого сайта на http://stage.bankforeclosed.com Нужно аналогичное, но в лучшем исполнении.

Бюджет 5 тысяч. Нужно хорошо уметь обращаться с аяксом и со скриптами вообще. Плз, 90% ответов будут стандартными копи-пастами от людей, которые вообще не читают задание. Продемонстриуйте мне, что вы его прочли и поняли. Особенно хорошо если вы делали для западного рынка сайты недвижимости и можете показать.

Это все для шатовского рынка. Надо чуть-чуть понимать по английски.

И сроки: вся работа должна уложиться в три недели. Первые мокапы должны быть видны через неделю.

10 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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