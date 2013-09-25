Интернет-магазин сертификатов

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки182 просмотра
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Требуется разработка клона одного интернет-магазина сертификатов.

Полностью идентичный дизайн, будет заменено только лого, без мультиязычности, без онлайн-чата с менеджерами.

Оставляйте заявки, буду присылать урл магазина, на который нужно будет ориентироваться.

10 лет назад
Authris
Роман 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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