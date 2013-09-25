Создание сайта – интернет-магазина.

Необходимо создать интернет-магазин «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster. CMS Битрикс. ТЗ прилагается (если готовы сделать и логотип то укажите, см. ТЗ стр 64). Наполнение товарами нужно будет из сайтов партнеров, также заполнить и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать интернет-магазин под ключ, схожий по функционалу и дизайну с сайтом: www.alisaparket.ru/
ТЗ при запросе.
Желательно указывать приблизительные срок, цену, какие возможные движки сайта.
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