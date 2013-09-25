Создание сайта на CMS

Здравствуйте, являемся дилерами компании http://us-packaging.com/rus/ Необходимо сделать сайт под корпоративный портал, то есть в похожем стиле. Их движок на вордпресс, по разделам изменения будут небольшие, а так же небольшая замена текста, графических материалов и т.п. Основные изменения будут касаться дизайна сайта+добавление виджетов из соц. сетей. Интересуют диапазон цен, сроки изготовления, на какую cms лучше поставить (имею опыт управления на джумле, модХ).