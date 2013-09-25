Интернет-магазин автотематики на Битрикс

Необходимо создать интернет-магазин «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster. CMS Битрикс. ТЗ прилагается (если готовы сделать и логотип то укажите, см. ТЗ стр 64). Наполнение товарами нужно будет из сайтов партнеров, также заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

С выбранным исполнителем заключаю договор.

Убедительная просьба прежде чем выходить на связь по скайпу ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ!!!