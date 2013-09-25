Нужно разработать сайт футбольной тематики. 5 страниц.

Импорта информации с других сайтов не нужно. Все таблицы чемпионатов будем заполнять вручную (нужна возможность редактирования).

Мы нарисовали скетчи вручную, чтоб у вас было представление о том, чего мы хотим (архив samles.zip). На все интересующие вопросы - отвечу.

Предлагайте цену, за которую готовые сделать сайт. (наполнение нашими силами)

UPD: нужно дизайн, верстка, админ панель, программирование всей логики.