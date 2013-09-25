Сделать презентационный сайт CRM-системы

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки148 просмотров
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Нужно сделать презентационный сайт CRM-системы. Дизайн есть, но необходимо его перекомпоновать.

Рассмотрю комплексные предложения по перекомпоновке дизайна, корректировке/написанию текстов, возможно сделать анимационную презентацию и/или видеоуроки.

CMS не обязательна, но нужна возможность публикации новостей и форма "отправить заявку".

Более подробное задание в файле.

10 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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