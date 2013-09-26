Создать сайт по примеру

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок254 просмотра
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Нужно сделать такой сайт http://templates.cms-guide.com/42095/studio на CMS WP (возможны другие варианты, если предложите).

Подскажите, как лучше - приобрести тему или реализовать нечто подобное - подложка с фотографиями в виде слайдера, на полупрозрачном описание. Внутренние страницы должны быть внутренними.

Нужно сделать под ключ - поместить контент и повесить по итогу на хостинг.

Уважаемые исполнители! Логотип есть. Такой готовый дизайн я могу купить по цене значительно дешевле предлагаемых. Получается только установка на WP готового сайта. Перенос с движка на движок.

Я хочу найти бюджетный вариант - и если надо, куплю готовую тему.

Либо сделайте мне такую же, но по приемлемой цене.

Не вижу ничего сложного - никакой сложной графики.

10 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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