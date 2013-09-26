Создание копии сайта-визитки на уникальной CMS

Заказ на разработку персонального сайта художника. Наполнение контента потребует интернет-адаптации имеющихся материалов о творчестве художника. Основной визуальный материал - масляная живопись автора. Предусматривает работу с фото-материалами (репродукции и слайды). Желателен опыт работы с аналогичными вакансиями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть обычный сайт-визитка: порядка 20 статических страниц, личный кабинет (авторизованным доступен скрытый раздел сайта), новостная лента, обратная связь. Без фотогалереи, форумов, блогов и прочего.
Нужно перенести его на уникальную CMS.
Верстка есть, доступ к исходному сайту предоставлю.
Требования к CMS:
- собственная разработка
- открытый исходный код
- админка, понятная для контент-менеджера
В предложении, пожалуйста, указывайте сайты разработанные на этой CMS.
Спасибо.
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