Создание копии сайта-визитки на уникальной CMS

Нужно разработать сайт футбольной тематики. 5 страниц. Импорта информации с других сайтов не нужно. Все таблицы чемпионатов будем заполнять вручную (нужна возможность редактирования). Мы нарисовали скетчи вручную, чтоб у вас было представление о том, чего мы хотим ...