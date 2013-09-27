Продающий сайт - одностраничник.

Сделал "на скорую руку" одностраничник. Получил от меня оплату, как договаривались. Не доделал до конца и не исправил всё то, к чему были замечания. Такое ощущение, что человек не сам делает - а делегирует работу другим. Не уложился в сроки. Потратил на переговоры с ним столько времени, что мог бы сам сделать сайт. Очень НЕ профессионально. Не советую. Деньги полученные от меня, "естественно", не вернул.