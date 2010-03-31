Сайт на Drupal

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Необходимо доделать полуготовый сайт регионального отделения известной фирмы (дизайн и структура – копия официального сайта).

ЦМС: Друпал.

Дизайн: готово (возможно что-то надо доработать)

Структура: готово (после аудита будем решать о необходимости изменений)

Доступ к системе предоставляется после предварительных переговоров.

Всем заранее спасибо!

Для оператиных вопросов:

skype: e.savitsky

Drupal
15 лет назад
Ezh
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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