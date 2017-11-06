Сайт на Tilda

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Закрыт7 заявок324 просмотра

Здравствуйте!

Необходим сайт (LP) на Tilda для поиска клиентов по покупке земельных участков в СПб. 

1. 6 информационных экранов 

2. Стиль сдержанный, деловой 

3. Контент предоставим 

Требования: 

Обязателен опыт работы на Тильде и наличие кейсов 

Оплата в три этапа: 30% предоплата, 30% после первого релиза, 40% по факту завершения 

Оплата по договоренности. 

Срок: до 7 дней. 

Ждем предложения и портфолио!

Tilda
8 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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