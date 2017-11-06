Нужно установить шаблон на вордпрессе и сделать несколько правок и заполнить текстовой информацией Особо много ничего не требуется, пару страничек прописать и сделать чтоб все хорошо отображалось и если есть вирусы то убрать с ...
Сайт на Tilda
Здравствуйте!
Необходим сайт (LP) на Tilda для поиска клиентов по покупке земельных участков в СПб.
1. 6 информационных экранов
2. Стиль сдержанный, деловой
3. Контент предоставим
Требования:
Обязателен опыт работы на Тильде и наличие кейсов
Оплата в три этапа: 30% предоплата, 30% после первого релиза, 40% по факту завершения
Оплата по договоренности.
Срок: до 7 дней.
Ждем предложения и портфолио!
Заявки фрилансеров
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