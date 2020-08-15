Сделать простой лендинг

Нужно сделать с моего дизайна простой алаптивный лендинг.

будут такие разделы:

- о бренде

- продукция

- контакты

по разделам переход это прокрутка лендинга по якорям. Отдельные странички только для каждого товара (20 позиций) и что там можно было у каждого товара скачать технический паспорт - пдф.

никаких корзин и форм заказа. Все элементарно чисто визитка лендинг.

главное скорость, кросбраузерная адаптивная верстка.

Дайте вашу цену и на какой кмс будете делать. Если на фреймворке то поимер админки лендинга. Нужна возможность использовать визуальный редактор для редактирования текстов и товаров