Сделать простой лендинг

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Завершен62 заявки1167 просмотров

Нужно сделать с моего дизайна простой алаптивный лендинг.

будут такие разделы:

- о бренде

- продукция

- контакты 

по разделам переход это прокрутка лендинга по якорям. Отдельные странички только для каждого товара (20 позиций) и что там можно было у каждого товара скачать технический паспорт - пдф. 

никаких корзин и форм заказа. Все элементарно чисто визитка лендинг.

главное скорость, кросбраузерная адаптивная верстка.

Дайте вашу цену и на какой кмс будете делать. Если на фреймворке то поимер админки лендинга. Нужна возможность использовать визуальный редактор для редактирования текстов и товаров

5 лет назад
PypseG
Алина 
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Выбранный исполнитель

crystalsound
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