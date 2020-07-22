Доработать сайт на опенкарт

Нужно сделать сайт на вордпресс аналогичный этому: https://zubza.ru/. Шаблон дизайна есть, но сделан для yii2. Если сможете сами адаптировать, учтем в цене. Если нет, сами оптимизируем под вордпресс. Нужно сделать каталог - товары только текстовые (остальные ...