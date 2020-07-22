Здравствуйте! Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном. ...
Доработать сайт на опенкарт
Вот такой сайт http://test.wan-port.ru/
список задач в прикрепленном файле. Кто может помочь отпишите)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8000Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать сайт фотографу на базе конструктора Cargo collectiveСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать одноплатный компьютер под ключ чтобы работала на ПО WindowsСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт - https://cutt.ly/0aMj0zL Требуется создать его копию. Дизайн такой же, функционал такой же. Админпанель должна включать все стандартные элементы по управлению (добавление, изменение, удаление всех имеющихся на сайте ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка сайта для садового центра.Сайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно быстро (в течении сегодня) сделать два адаптивных лендинга Tilda. Пишите-обсудим все детали. Сделать нужно обязательно сегодня, то есть к работе нужно приступить прямо сейчас. Примите этот фактор.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна профессиональная лендинг страница (под ключ) для сайта компании. Компания ТОВ "Мишок" Оптовые продажи товаров хоз направления и посуды. Конкретное ТЗ будет отправлено тому, кто представит лучшие свои работы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Нужен продающий одностраничник. 5-6 страниц. Товар из разряда селфи палка. Фото и тексты с Али экспресс. Размещение на хостинге https://hosting.timeweb.ru.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт5 лет назад
Для построения сайта с партнерской программой требуется специалист, имеющий опыт работы с базами данных клиентов, зарегистрированных в системе. Необходим опыт интеграции платежных систем на сайт.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт на вордпресс аналогичный этому: https://zubza.ru/. Шаблон дизайна есть, но сделан для yii2. Если сможете сами адаптировать, учтем в цене. Если нет, сами оптимизируем под вордпресс. Нужно сделать каталог - товары только текстовые (остальные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад