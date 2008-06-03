Создание сайта для клуба

Я есть студент. Очень заинтересовался изучением социальных сетей. В силу этого вижу необходимость в собственном сайте. И так приступим: Нужен аналок вконтакте (по простоте и функционалу). Дополнительно надо привинтить несколько разных шаблонов, что бы ...