Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров" 1) Регистрация на сайте с заданными полями. 2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины. 3) ...
Создание WEB сайта на ASP 2.0
Разработка интерактивного справочника мест отдыха на ASP 2.0
ТЗ в прицепе
контакты для связи icq 85691890; e-mail [email protected]
Заявки фрилансеров
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