Создание WEB сайта на ASP 2.0

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки223 просмотра

Разработка интерактивного справочника мест отдыха на ASP 2.0

ТЗ в прицепе

контакты для связи icq 85691890; e-mail [email protected]

17 лет назад
duh_d
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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